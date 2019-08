E' morto a 45 anni Tomaso Cavanna, ex discografico e produttore di eventi: l'ultimo suo impegno il Jova Beach Party

E’ morto all’improvviso, due giorni prima dei suoi 45 anni. Tomaso Cavanna era un nome molto conosciuto negli ambienti musicali: produttore, imprenditore, creativo. In questi giorni era impegnato nel Jova Beach Tour, di cui curava il brand entertainment. Veneziano, aveva la sua base professionale a Milano, dove aveva creato prima l’agenzia di organizzazione eventi ‘orto Tomaso Cavanna: dal tour di Jovanotti ai concerti in Duomo, addio al re delle feste

„“Punk for business’ e, lo scorso anno, la sua ultima avventura, la ‘Opossum Agency’.

La sua carriera era iniziata proprio nel mondo della discografia, con concerti come quelli di Kasabian e Subsonica in piazza Duomo a Milano, e qui aveva inventato anche format di festival musicali come Market Sound e Radio City. Cavanna era nipote di Marco Balich, creatore di grandi eventi con la sua ‘Worldwide Shows Corporation’.

In una delle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram Cavanna abbraccia Jovanotti durante una delle tappe del tour estivo, l’11 luglio. E in tanti del mondo del Jova Beach Party, da Saturnino a Francesca Valiani e Dalia Gaberscik, stanno condividendo la foto e il messaggio di Opossum pubblicato ieri: “Domani sarebbe stato il tuo compleanno e sicuramente lo avresti passato con noi…Sotto il palco ad emozionarti con la musica di Lorenzo Jova. I tuoi “piccoli Opossum” come ti piaceva definirci saranno lì a portare a termine quel lavoro che tu amavi alla follia e che hai sempre fatto con orgoglio e una passione da fare invidia al mondo intero. Saremo sorridenti come hai sempre voluto”.





