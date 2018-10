E’ morta a Firenze Wanda Ferragamo, classe 1921, era la moglie di Salvatore, il fondatore del celebre marchio del mondo della moda.Imprenditrice instancabile, ancora fino a poche settimane fa era al lavoro negli uffici di Palazzo Feroni. Diceva: “Vedo tutto, controllo tutto, mi bastano cinque minuti per capire cosa non va». Figlia di un medico di Bonito, era cresciuta in provincia di Avellino.E’ morta oggi nella sua casa a Firenze, Wanda Ferragamo, avrebbe compiuto 97 anni il prossimo 18 dicembre. Da giovane, quando era appena diciottenne, proprio a Bonito, aveva conosciuto Salvatore Ferragamo, il “calzolaio delle stelle che diventò un mito a Hollywood portando di là dall’oceano il made in Italy e la sua genialità . Tornato in Italia, Salvatore si stabilì a Firenze, sedotto dalla capacità degli artigiani di questa città e da lì continuò con una genialità straordinaria, a creare scarpe che sarebbero poi state calzate anche divi e altezze reali.Rimasta vedova a 40 anni con cinque figli piccoli, lei che non si era mai occupata materialmente del lavoro del marito, fu capace di prendere in mano l’azienda, guidare i figli, portare avanti senza interruzione il successo di Salvatore. Senza mai una attimo di riposo o di cedimento e tendendo uniti azienda e famiglia. Con una forza eccezionale dietro il sorriso il sorriso sempre aperto, il ricordo del marito, l’energia, la voglia di fare.