È morta a 66 anni Pegi Young, musicista ed ex moglie di Neil Young

Lutto nel mondo della musica d’Oltreoceano: è morta lo scorso 1° gennaio 2019 Pegi Young, artista ed ex moglie di Neil Young. Aveva 66 anni. A portarla via all’affetto dei suoi cari e dei suoi fan un cancro, con cui combatteva già da diversi anni. L’annuncio è arrivato direttamente tramite la sua pagina social, dove lo staff ha assicurato che Pegi se n’è andata ‘circondata dagli amici e dalla famiglia nella sua terra natale, la California’.

È morta Pegi Young, ex moglie di Neil Young

Già celebre negli anni Ottanta come membro delle Pinkettes, ha raggiunto il vero successo da solista solo nel 2007, lanciata dall’ex marito Neil Young. Insieme, Neil e Pegi hanno pubblicato cinque album, di cui l’ultimo, Raw, nel 2017.

Oltre che per la carriera musicale, l’artista era famosa per le sue numerose attività benefiche, tra cui la fondazione della Bridge School, un’associazione no profit che si occupa dell’assistenza di bambini malati di aids.

Pegi Young e Neil Young

Pegi e Neil si erano conosciuti nel 1974, quando lei lavorava come cameriera presso un ristorante vicino al ranch del celebre cantautore. La storia del loro incontro è narrata da Neil Young nella canzone Unkown Legend del 1992.

I due artisti si sono sposati nell’agosto del 1978 e hanno dato alla luce due figli: Ben e Amber. Pegi è stata anche madre adottiva del primo figlio di Neil, Zeke. A Ben e Amber è stata diagnosticata negli anni Novanta una paralisi celebrale, mentre Amber soffre di epilessia, come il padre.

Dopo poco meno di quarant’anni di matrimonio, Neil e Pegi hanno divorziato nel 2014, ma hanno continuato comunque a rimanere in buoni rapporti, proseguendo nel rapporto professionale e nelle attività benefiche congiunte.

Nel video un’esibizione dal vivo dei coniugi Young nel 2013:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pegiyoung