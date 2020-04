I Daft Punk firmano la colonna sonora di Occhiali neri, il nuovi film di Dario Argento: lo ha rivelato il regista.

Saranno i Daft Punk a firmare la colonna sonora del nuovo film di Dario Argento, Occhiali neri. Lo ha rivelato lo stesso regista romano in un’intervista a La Repubblica.

Una notizia importante che riaccende i fari su uno duo di musica elettronica leggendario, tra i più importanti del cosiddetto French Touch.

Daft Punk, Occhiali neri: la colonna sonora del film di Dario Argento

Nella nuova pellicola del maestro del brivido, che nel cast avrà anche la figlia Asia, ci sarà spazio per nuova musica dei Daft Punk. Spiega Argento: “Sarà uno dei miei film più interessanti. Così dice chi ha letto la sceneggiatura, compresi i Daft Punk, che firmano la colonna sonora“.

Il regista ha quindi ammesso che i due musicisti francesi sono suoi grandi fan e che gli hanno telefonato per poter lavorare con lui: “Ci sentiamo spesso, mi hanno detto ‘tra poco ti inviamo i primi brani’, sono entusiasti. Verranno a Roma appena possono“.



Daft Punk al lavoro con Dario Argento

Sono dunque i due musicisti francesi i due responsabili delle musiche del prossimo film di Dario Argento, e sappiamo bene quanto sia importante il sonoro nelle pellicole del maestro del brivido. Non a caso, in passato si era affidato ad artisti leggendario come i Goblin, Keith Emerson e il maestro Ennio Morricone.

Ma va detto che i DP non sono dei novellini in quanto alla stesura di musiche per il cinema. Già in passato hanno firmato colonne sonore, come quella per Tron: Legacy. Anche per questo la curiosità è già tantissima.

Ecco il video di Derezzed:

