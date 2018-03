E' il Pi greco day

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Per esoteristi ed egittologi è un numero chiave della ”grande piramide”, cioè quella di Cheope. Per i matematici di tutto il mondo una costante da celebrare. Si festeggia oggi il #PiGrecoDay, giornata in onore della costante matematica più famosa del mondo che si celebra ogni 14 marzo, il 3/14 nel calendario anglosassone, esattamente come quel 3,14 che è anche il suo valore più usato.

Simbolo inventato da Eulero, la costante definisce il rapporto fra la lunghezza di una circonferenza e il suo diametro. A dedicarle una festa ad hoc è stato Larry Shaw, fisico statunitense che nel 1988 ha deciso per primo di celebrarla fuori dai locali dell’Exploratorium, il museo interattivo di San Francisco dedicato interamente alla scienza che per l’occasione è stato letteralmente circondato da un corteo.

La tradizione continua anche oggi, con matematici e fisici che celebrano in tutto il mondo la costante, rigorosamente all’insegna del 3,14: dalle corse per 3,14 km fino ad arrivare ai dolci decorati a tema. Anche Google, in occasione dei 30 anni dell’istituzione della Giornata del pi greco, ha reso omaggio alla costante con una versione artistica del proprio logo.