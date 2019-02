“Purtroppo siamo tornati a quel 16 gennaio, abbiamo avuto un’ulteriore dimostrazione che a Napoli è in atto una guerra che avviene di notte”. Così Gino Sorbillo, titolare dell’omonima pizzeria di via Tribunali, nel cuore del centro antico di Napoli, commentando all’Adnkronos i colpi di arma da fuoco esplosi contro la saracinesca della pizzeria Di Matteo. Proprio la pizzeria Sorbillo era stata bersaglio di un altro atto intimidatorio, lo scorso 16 gennaio, con l’esplosione in piena notte di un ordigno che ne ha danneggiato l’ingresso. “C’è una Napoli che di giorno va a lavorare, fatta di lavoratori, impiegati, studenti – ragiona Sorbillo – e poi c’è un’altra Napoli che scende in strada di notte per fronteggiarsi o per dare segnali eclatanti, per applicare strategie criminali, per impaurire e conquistare territorio, potere. Ogni mattina le persone normali si svegliano vedendo cosa è successo di notte, negli ultimi tempi è così e questo dispiace molto”.

