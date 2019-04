Poco spazio alla fantasia, meglio l’usato sicuro. Giocano sulla difensiva i maturandi. Per loro il 2019 è un anno particolare, l’esame è cambiato, già a partire dal tema d’italiano. Per questo, se gli si chiede di fare una previsione sulla loro maturità, rimangono ben ancorati alla tradizione e alla stretta attualità. O forse è una speranza. Eccolo il messaggio lanciato da circa 1.000 ragazzi attraverso il Totoesame di Skuola.net che, come ogni anno in questo periodo, inaugura la marcia di avvicinamento all’esame di Stato. Lo si capisce già dal nome dell’autore indicato per l’analisi del testo. Anzi, sarebbe meglio dire del ‘doppio’ autore, visto che le tracce saranno due.

