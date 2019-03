Cosa sono le e-cig

Le e-cig sono dispositivi elettronici che riscaldano sostanze liquide e producono un aerosol gassoso, spesso aromatico. Sono composte dagli e-liquid, quali glicole propilenico, glicerina vegetale ed eventualmente nicotina. Spesso, inoltre, vengono aggiunti altri composti chimici che regalano un particolare aroma (ne esistono fino a quasi 8000). Queste sigarette sono considerate più sicure, anche se non sono del tutto innocue, rispetto a quelle tradizionali. La ragione della maggiore sicurezza risiede nel fatto che tali dispositivi inviano la nicotina senza bruciare il tabacco e non contengono né tabacco né catrame. È la combustione del tabacco, infatti, e non la nicotina, ad essere associata al rischio di tumori ed altre malattie, nonché alla maggiore mortalità.



Efficaci per smettere di fumare

Secondo il Public Health England (Phe) – l’equivalente inglese del nostro ministero della salute – le sigarette elettroniche nel Regno Unito contribuiscono ogni anno a far smettere di fumare almeno 20mila persone. Uno studio appena pubblicato sul New England Journal of Medicine, inoltre, mostra che le e-cig raddoppiano, rispetto ai metodi tradizionali per cessare il fumo, la percentuale di persone che riesce ad abbandonare il tabacco e che potrebbero fornire una strada da percorrere quando questi metodi non hanno avuto esito positivo.

“Le sigarette elettroniche sono lo strumento più efficace per far smettere di fumare o ridurre il consumo di tabacco – spiega Riccardo Polosa, direttore del Centro di Eccellenza per la Riduzione del Danno da Fumo dell’Università degli Studi di Catania – mentre i prodotti medicalizzati, come cerotti a base di nicotina, non sono altrettanto efficienti, dato che spesso non incoraggiano il fumatore a percorrere questa strada”. Le radici del maggiore successo risiederebbero nella possibilità di mantenere la ritualità associata al gesto del fumare, nella presenza della nicotina e di aromi gradevoli, insieme al design moderno e ad una buona tecnologia del dispositivo elettronico.



Ma non del tutto innocue

Oltre all’efficacia, anche la sicurezza delle e-cig è stata ampiamente analizzata da ricercatori in tutto il mondo. Stando uno studio di lunga durata condotto dal Public Health England, le sigarette elettroniche risultano meno dannose del 95% delle sigarette tradizionali. Tuttavia, una lunga lista di ricerche mette in guardia rispetto agli effetti nocivi dell’esposizione ad alcuni aromi contenuti nelle sostanze liquide. “È ovvio che le sigarette elettroniche non sono esenti da ogni rischio e che non è consigliabile per nessuno iniziare ad utilizzarle, se non con l’obiettivo di smettere di fumare”, chiarisce Polosa. “Tuttavia è bene sottolineare che la vasta produzione di ricerche in questo settore frequentemente enfatizza i rischi più che i benefici ed è composta da studi di laboratorio condotti spesso con modalità lontanissime dall’esperienza reale. Per questo a mio avviso è diventato necessario stabilire degli standard qualitativi condivisi da tutti”.



Dagli aromi alla nicotina

Gli esempi di studi che richiamano l’attenzione sugli aromi delle e-cig sono tanti. Una ricerca, appena pubblicata su Scientific Reports, ha messo in luce i potenziali rischi di due composti chimici, il diacetile e il pentanedione, che conferiscono alle e-cig un gusto burroso e un aroma caramellato. Questi aromi, secondo lo studio, potrebbero essere dannosi, dato che hanno ridotto, in una coltura cellulare, la crescita e la funzione di particolari cellule epiteliali, dette ciliate. Tali cellule costituiscono dal 50 al 75% del rivestimento delle vie aeree e fungono da scudo protettivo contro muco e alcuni agenti patogeni.

Un altro studio, appena condotto dall’Istituto di neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, accende invece i riflettori su un potenziale collegamento fra la nicotina, sia nelle sigarette tradizionali che nelle e-cig, e il delta-9-tetraidrocannabinolo (Thc), la sostanza psicotropa alla base della cannabis. “Abbiamo messo in evidenza nel modello animale di topo – sottolinea Cecilia Gotti, ricercatrice dell’istituto, che ha coordinato lo studio – che la nicotina presente nelle sigarette tradizionali e nelle e-cig produce una serie di alterazioni cellulari e una risposta cerebrale che è associata ad una maggiore gratificazione nell’assunzione del Thc”. In pratica, spiega la ricercatrice, ciò che emerge dall’indagine è che la nicotina potrebbe essere una sorta di tallone d’Achille rispetto alla maggiore suscettibilità all’uso e alla dipendenza da cannabis. “Le sigarette elettroniche sono sicuramente più salutari di quelle tradizionali – conclude Gotti – tuttavia non sono innocue ed è bene che si presti attenzione rispetto al loro uso soprattutto fra i giovanissimi”.