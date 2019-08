Settembre in arrivo e parte la caccia al supplente, con 200mila posti da assegnare nella scuola. E’ l’allarme che lancia l’Anief secondo cui “tantissimi posti saranno assegnati con Mad (Messa a disposizione) al preside, basterà una domandina”. “A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico – spiega il sindacato di categoria – entra nel vivo la caccia al supplente. Sarà una vera impresa, perché si tratterà di sistemare almeno la metà delle 53.627 nomine a tempo indeterminato andate deserte, i circa 20mila posti liberatisi a seguito dell’anticipo pensionistico Quota 100, i 50mila e oltre posti in deroga su sostegno, decine di migliaia di cattedre nascoste in organico di fatto e altri quasi 20mila posti liberi su disciplina comune nemmeno richiesti per le immissioni in ruoli”.

Fonte