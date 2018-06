E' bello vivere, Nadia Toffa festeggia il compleanno

Nadia Toffa (Fotogramma)

“È bello osservare i propri limiti, è bello vivere”. Nadia Toffa, che ieri ha compiuto 39 anni, ha voluto condividere su Facebook nel giorno del suo compleanno i suoi pensieri con i fan che l’hanno inondata di auguri. “Il giorno del compleanno è un giorno importante dell’anno in cui si tira una riga e si fanno bilanci. Ci riguarda da vicino cavoli! Sono i nostri giorni trascorsi. È la nostra vita che ha preso varie direzioni”, scrive Toffa che nei mesi scorsi ha raccontato di aver avuto un cancro.

“A volte queste direzioni – continua – sconvolgono i piani che avevamo prestabilito, a volte subiamo sterzate improvvise che non ci aspettavamo. Come fare le montagne russe ad occhi chiusi. E quindi – sottolinea Toffa – ci si ritrova a dare un senso anche a quello che non ci piace e che non cercavamo”.

“Ci ritroviamo a tratti fragili, a tratti più forti. Riconosciamo le nostre debolezze, che in condizioni di stabilità non ammettiamo. È bello osservare i propri limiti, è bello vivere. So che sembra una frase fatta, ma scriverlo fa effetto. E il mio bilancio di oggi – conclude – si riassume in un pensiero d’amore e luce…’a tutta vita‘”.