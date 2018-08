Dzeko mata il Toro

(Fotogramma/Ipa)

Un Dzeko da favola risolve con una delle sue magie una partita che si era resa complicata sul campo del Torino. Un Toro tenace e coriaceo, espressione del suo allenatore. All’esordio in campionato, la Roma batte la squadra di Mazzarri 1-0, candidandosi a essere tra le protagoniste della serie A e rispondendo con carattere alle vittoria di Juve e Napoli. E’ Dzeko all’89’ a decidere le sorti del match, mettendo a segno una rete al volo, che porta in vantaggio gli 11 di Di Francesco, consentendole di battere un Torino comunque sempre in partita.

Per la squadra di Mazzarri non c’è niente da fare. Resta da segnalare al 49′ il gol di Falque annullato dal Val. “Kluivert ha messo un cross bellissimo e ho fatto un gol ancora più bellissimo – ha detto Dzeko ai microfoni di Sky Sport – L’anno scorso ne ho fatto uno forse un po’ più bello, ma anche questo è tra i primi tre di sicuro”.