Titolo: Dynamics 365 for Operations: Consulente funzionale ERP esperto di processi Trade & Logistics e Procurement



Azienda: Avanade



Descrizione: Dynamics 365 for Operations: Consulente funzionale ERP esperto di processi Trade & Logistics e Procurement Country… di un consulente funzionale esperto di Dynamics 365 for Operation (o AX) in ambito Trade & Logistics e Procurement…

Luogo: Milano