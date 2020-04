Il gol più bello della sua carriera, o comunque uno dei più belli vista la quantità di reti d’autore presente nel curriculum di Paulo Dybala, è arrivato in piena emergenza Covid 19. Realizzato naturalmente non su un campo da calcio, ma grazie alla console PlayStation e al torneo di calcio Champlay, organizzato dal calciatore argentino della Juventus e che fino a oggi ha già permesso di raccogliere quasi 250.000 euro da destinare alla Croce Rossa argentina nel supporto all’emergenza coronavirus. Un gesto semplice, raccontato su Instagram dalla Joya, ma decisamente nobile ed emozionante, specialmente perché lo stesso Dybala è risultato positivo al tampone per il Covid 19 ed è in attesa di concludere il suo percorso di isolamento in compagnia della fidanzata Oriana Sabatini.

“Sono molto felice ed emozionato di quello che abbiamo fatto – ha raccontato lo stesso Dybala sul suo profilo Instagram -. Non immaginavamo di fare qualcosa di così grande, dove tutti voi ci avete aiutato, tutti vi siete messi la maglia numero 10 e usato il vostro tempo”.

Dybala ha infatti coinvolto i suoi fan e campioni dello sport mondiale nel torneo organizzato con il tennista Diego Schwartzman: semplici le regole del torneo virtuale su Fifa20 (nonostante la Juventus abbia un accordo con eFootball PES 2020… ma per una buona causa siamo certi che non storcerà il naso, ndR), che ha coinvolto e coinvolgerà Messi, Aguero, Leandro Paredes, Chicharito Hernandez ma anche il cestista Campazzo, il tennista austriaco Dominic Thiem. I fan hanno potuto assistere alla diretta dell’evento sul canale argentino TyC Sports.

“Vi ringrazio uno ad uno, sono tantissimi coloro che ci hanno mandato video o fatto il live, non avevo memoria nel cellulare per mettere tutte le persone che ci hanno aiutato – ha proseguito Dybala nel suo ringraziamento su Instagram -. Siamo arrivati a 275.000 dollari, che è un numero incredibile: grazie a tutti gli sponsor, ai canali che lo hanno trasmesso, è stato incredibile e bello – ha continuato la Joya al termine del torneo – e sono stati due giorni pazzeschi, pur con un po’ di nervosismo e preoccupazione perché temevamo che le connessione non avrebbe tenuto. Le partite sono state molto belle e abbiamo aiutato tanti paesi tramite la Croce Rossa, ora speriamo di arrivare a 300mila. Un abbraccio grande a tutti”.

Resta l’ultimo passo da compiere per Dybala, cioè superare il secondo tampone e iniziare a pensare al ritorno in campo, lasciando alle spalle questa brutta esperienza vissuta comunque con il giusto atteggiamento dall’attaccante argentino della Juventus.





