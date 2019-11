Paulo Dybala incanta in Champions League, ma la sua esultanza dopo la magia su punizione contro l’Atletico Madrid fa discutere. Il talento della Juventus ha festeggiato il gol-vittoria contro gli spagnoli facendo il saluto militare e poi correndo ad abbracciare il suo compagno di squadra turco Merih Demiral seduto in panchina. Il gesto ha subito richiamato alla mente il saluto militare con cui i giocatori della nazionale turca hanno espresso il loro appoggio al presidente Recep Tayyip Erdogan all’inizio dell’offensiva contro i curdi in Siria. Dybala nel post-partita ha subito precisato: “Nessun messaggio politico, è solo uno scherzo che facciamo sempre con Demiral per le foto che sono uscite di lui che faceva il saluto militare”.

Fonte