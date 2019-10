“Visto che siete in tanti a preoccuparvi della mia caviglia, vi invito personalmente a vederla quando volete. Abbracci a tutti”. Paulo Dybala non ci sta e ‘sfida’ gli scettici. Nel primo tempo del match giocato ieri a Lecce, l’attaccante della Juventus ha subito un pestone alla caviglia sinistra. A compiere l’intervento è stato Tachtsidis, ma nell’azione l’arbitro Valeri ha ammonito il pugliese Rossettini. Su Twitter, si susseguono i messaggi di chi mette in dubbio la lealtà dell’attaccante argentino, accusato di simulazione anche con l’esibizione di video. E Dybala, alla fine, invita gli scettici a controllare direttamente le condizioni della caviglia…

