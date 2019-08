Ieri c’è stato un botta e risposta tra Mario Serpa e Raffaella Mennoia, che ha difeso il primo tronista gay, Claudio Sona.

Oggi l’autrice di Uomini e Donne si è sfogata in un post Instagram contro degli ‘str*nzi senza vita e miracolati’. Che si riferisca agli hater che spesso l’attaccano sui social? A qualche traditore mariano? O semplicemente a qualche persona della sua vita?

“Buona vacanze a tutti voi che mi seguite…vi auguro un’estate piena di sorrisi di sole e di luce..riposatevi divertitevi ma specialmente godetevi chi vi ama chi vi vuole bene perché conta solo quello..vi auguro il meglio perché voi lo fate con me ed io non so come ringraziarvi per tutto L affetto che mi dimostrate… @solwearswomen @giulialucariniph @arturovermigliomua @narsissist..#family #love #lux #cia ps a settembre vi prometto tante soddisfazioni per me e per voi..ah ho inserito un nuovo filtro di Instagram che cancella messaggi di markette di fake e haters e chi porta solo cattiveria e di poveri str*nzi senza vita..se non vi rispondo è solo perché non siete degni semplici miracolati cia”.