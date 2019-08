In occasione dell’incontro di oggi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla presenza delle organizzazioni datoriali, “ho voluto condividere con gli attori sociali un importante concetto: salute e sicurezza non devono rappresentare soltanto una serie di adempimenti, ma che tale materia, nel rispetto di un nuovo quadro normativo, deve diventare a pieno titolo cultura civile nel paese; credo che questo sia il modo migliore per celebrare un tragico evento della storia degli incidenti sui luoghi di lavoro che è la strage di Marcinelle di cui oggi ricorre il 63esimo anniversario”. Lo ha dichiarato il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, a margine del tavolo con le organizzazioni datoriali sul tema salute e sicurezza che ha avuto luogo oggi al ministero.

