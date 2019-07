Circa dieci anni fa Duncan James ha fatto coming out dichiarandosi bisessuale.

Sabato il cantante dei Blue ha pubblicato una foto insieme ad un ragazzo e quasi tutti i follower hanno pensato che potesse essere il suo fidanzato.

Ieri Duncan ha confermato che quello nello scatto era proprio il compagno. Il cantante ha anche confessato di essere gay e non bisessuale.

Bravo Duncan, meglio tardi che mai!

I posted this pic on my Insta yesterday & couldn’t get over the amazing response, comments and love from people. I didn’t identify as a gay man for many years because of my own issues with coming out, but finally im happy in my skin & this guy next 2 me makes me proud 2 be gay.❤️ pic.twitter.com/pXOQjBknFe

— Duncan James (@MrDuncanJames) 21 luglio 2019