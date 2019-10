Durante il programma First Dates Hotel Duncan James ha ricordato il periodo nei Blue, quando il pubblico non sapeva della sua omosessualità. Il cantante inglese ha rivelato di aver avuto una relazione segreta con uno dei ballerini della boy band. Questa storia d’amore è durata 3 anni e nessuno l’ha mai saputo (chissà quanti vip ancora oggi hanno storie come questa).

“Vengo da una generazione in cui in ogni boy band c’era un ragazzo gay che viveva tutto in segreto. Io ero quel membro nei Blue. Ero il gay nascosto. In quegli anni ho avuto una relazione segreta con uno dei nostri ballerini fissi. Ci siamo divertiti. Per 3 anni ho avuto questa storia segreta, proprio mentre ero all’apice della mia carriera. Non volevo che venisse fuori la cosa.”

Duncan due mesi fa ha anche presentato ai fan il suo fidanzato ed ha detto di non essere mai stato bisessuale: “Ho avuto problemi con il coming out, ma non sono bisessuale, sono gay“.

Che sia ad esempio a tutti quei cantanti, attori, presentatori che continuano a nascondersi usando la terribile scusa della privacy (che quasi nessun etero tira in ballo).

Il ballerino non era l’unico segreto di Duncan James, che ha avuto almeno un “un’incontro ravvicinato” con Lee Ryan.

Lee Ryan ha confessato di aver avuto un incontro a 3 con l’amico.

“Io e Duncan abbiamo avuto un rapporto a tre con una donna. Abbiamo fatto questa pazzia insieme. A volte mi sento un po’ camp”.

Lee ha anche fatto coming out dichiarandosi bisessuale ed ha aggiunto di essere stato a letto più volte con un uomo. Secondo il The Sun l’uomo in questione sarebbe proprio Duncan James.