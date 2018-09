L’estate sta volgendo al termine e con sé si porterà dietro anche la verità su un blocco (di coppia?) ai miei danni attuato da due vip. Insomma, cosa ci sia dietro non lo so, ma è talmente curioso che ho voglia di raccontarvelo.

Mesi fa, durante la pubblicazione dei vari articoli inerenti alla nuova stagione di Pechino Express, cercai su Instagram il profilo di Tommaso Zorzi perché necessitavo di una sua foto recente da inserire in un post e mai e poi mai mi sarei aspettato di trovarmi di fronte ad una pagina del genere: utente non trovato.



Il caro e buon vecchio Zorzi mi aveva infatti bloccato (…in tempi non sospetti) per motivi a me sconosciuti. Ovviamente abbozzai un sorriso e cercai il suo faccione su Google Immagini: Zorzi, per quanto ami lanciare mode, non era stato il primo vip a bloccarmi e la cosa non mi fece né caldo né freddo, ma ne presi semplicemente atto continuando il mio lavoro.

La cosa curiosa è però successa ieri quando uno di voi mi ha segnalato dei commenti offensivi sotto le foto di Paola Caruso e quando ho cercato il suo profilo per leggere cosa era successo, mi sono imbattuto in una nuova pagina inesistente: anche la cara e buon vecchia Caruso ha usato il blocco nei miei confronti.



Cosa li abbia spinti a bloccarmi lo sa solo Dio (e per Dio intendo Britney Spears), ma non credo che sia solo un caso…O sì?