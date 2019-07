Un incidente sul raccordo di Casalecchio ha causato l’incendio di due tir e bloccato il traffico nella tangenziale intorno a Bologna. E’ stato temporaneamente chiuso il tratto verso il bivio con la A14 in entrambe le direzioni. È morto l’autista di uno dei due tir coinvolti. A quanto si apprende, l’uomo sarebbe rimasto intrappolato nel camion. Ci sarebbero anche dei feriti. E’ rimasto ferito il conducente del secondo tir, che tamponando l’altro camion avrebbe causato l’incidente e poi l’incendio. E’ stato portato in codice di media gravità all’Ospedale Maggiore per una frattura della spalla e contusioni agli arti superiori.

Fonte