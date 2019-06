Due opinioniste di Barbara d’Urso di Pomeriggio Cinque sembrerebbero aver bussato alla porta di Maria De Filippi per prender parte alle registrazioni della seconda edizione di Temptation Island Vip, che potrebbe passare al timone di Ilary Blasi, dopo il successo dello scorso anno con Simona Ventura.

Le due donne, qualora dovessero venire davvero arruolate, porterebbero una ventata di novità al reality show: sto parlando di Manila Gorio e di Wanda Fisher. La prima – come riportano vari siti gossippari da giorni – potrebbe partecipare insieme allo spagnolo Chando Erik Luna, ex di Grecia Colmenares, mentre la seconda parteciperebbe con il dentista Francesco Comella.

Proprio quest’ultima si è candidata fra le pagine di Nuovo Tv di Riccardo Signoretti.

“Io e Fabrizio? Il nostro è un amore senza tempo, lui non mi ha mai chiesto la mia età ed io ho fatto lo stesso con lui. Vogliamo vivere il nostro amore giorno per giorno, godendoci ogni singola emozione. Fare progetti a lungo termine porta sfortuna, di certo non andremo a vivere insieme perché la convivenza uccide qualsiasi tipo di sentimento. […] Chi è il più geloso? Sicuramente lui. Quando la gente mi ferma per strada per chiedere un autografo o una foto lui si intristisce. Credo abbia bisogno di un po’ di tempo per abituarsi alla mia popolarità. Se Maria De Filippi dovesse chiamarci per Temptation Island Vip accetteremmo subito. Il nostro amore è appena cominciato ma si fonda su basi solide”.