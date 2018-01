Instagram ha aggiunto due novità nella sua app: la prima permette di creare storie inserendo anche solo del testo, mentre la seconda mostra l’ultima volta che un utente si è collegato al social network.

La nuova funzione inserita nelle Storie si chiama Type. Grazie a questa novità, gli utenti potranno inserire contenuti solo testuali all’interno delle loro storie, anche se al momento la funzione è abilitata solo per un numero limitato di utenti.

Quando si usa Type, l’utente può digitare il messaggio di testo e scegliere tra vari caratteri. Una volta confermato, l’app seleziona automaticamente uno sfondo. E’ anche possibile selezionare una foto come sfondo o inserire qualche sticker. La funzione sarà disponibile per tutti dopo questa fase di test.

Al momento sono disponibili quattro caratteri: Modern, Neon, Typewriter e Strong. Ogni singolo Type può essere salvato come immagine nel rullino fotografico.

Una seconda funzione non apprezzata da tutti consente di vedere l’ultimo stato attivo degli utenti. Fortunatamente, questa funzione può essere disabilitata così da non far vedere agli altri quando vi siete collegati l’ultima volta su Instagram:

Apri Instagram Clicca sull’icona del profilo Clicca sull’icona in alto a destra Scorri in basso e disabilita la voce Mostra Activity Status

In questo modo, l’info sull’ultimo stato attivo rimarrà anonima.