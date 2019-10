“Due in meno”. “No problem”. “Giustissimo”. Non mancano online commenti deliranti dopo l’uccisione di due agenti di polizia a Trieste. I messaggi e le reazioni di alcuni utenti finiscono nel mirino di Matteo Salvini, che sulla sua pagina pubblica uno screenshot con nomi e foto degli utenti in questione. “Schifo e vergogna! Come si può anche solo pensare di scrivere cose del genere??? È giusto essere consapevoli che esistono purtroppo in Italia individui che si rallegrano per la morte di due poliziotti. Gente senza cuore, senza cervello e senza dignità “, scrive il leader della Lega.

