Due giornate di squalifica per Koulibaly e Insigne

(Fotogramma/Ipa)

Due giornate di squalifica per i giocatori del Napoli Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly. E’ quanto ha disposto il giudice sportivo al termine della sfida Inter-Napoli valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A. Per Insigne oltre ai due turni di stop è stata disposta anche una ammenda di 10mila euro “per aver rivolto al direttore di gara un epiteto gravemente insultante”. Ad essere fermato per 2 turni anche Rade Krunic dell’Empoli.

Sono invece 8 i giocatori fermati dal giudice sportivo per 1 turno, si tratta di: Rodrigo Bentancur (Juventus), Vitor Franchescoli (Fiorentina), Joachim Chris Andersen (Sampdoria), Marcelo Brozovic (Inter), Rodrigo Javier De Paul (Udinese), Giovanni Di Lorenzo (Empoli), Gianmarco Ferrari (Sassuolo), Gerson Santos Da Silva (Fiorentina).