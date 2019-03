In un bar di periferia due donne si incontrano per caso. Ne nasce un racconto: mille storie di sconfitte personali, delusioni e tanta rassegnazione con un finale inatteso. E’ lo spettacolo teatrale dal titolo ‘Una notte di Salomè’ della compagnia Two Is Enough di Emanuele Vacchetto, regia e adattamento di Emanuele Massei e la collaborazione di Roberto Siciliano. Un dialogo intenso tra due – Desideria è interpretata da Raffaella Saccoccia e Veronica da Igino Massei – da cui emerge che siamo sempre noi gli artefici della nostra vita sia nel bene che nel male. Andrà in scena il 16 marzo alle 21 e il 17 marzo alle 18 al teatro Manhattan di via del Boschetto 58 a Roma (prezzo 10 euro inclusa la tessera).

