Chi sono i 4 finalisti di Amici: si sfideranno nella finale due cantanti e due ballerini.

Amici 2020 è arrivato all’atto conclusivo. Sta per arrivare l’ultimo serale, il più importante: la finale del talent di Maria De Filippi. Dopo un percorso mai così tortuoso e difficile, complice l’emergenza Covid-19, sono in quattro ad essere arrivati fino all’ultimo atto. E, come nelle migliori delle storie, si tratta di due cantanti e due ballerini.

Chi sono i 4 finalisti di Amici 2020? Scopriamolo insieme.

Chi sono i finalisti di Amici: i due cantanti

O meglio: le due cantanti. Sono infatti due donne ad essere arrivate fino all’atto finale di Amici. Si tratta di Gaia Gozzi e Giulia Molino. Eliminata a un passo dalla finale una delle grandi favorite, Nyv.

Gaia è già un’artista piuttosto famosa, ed è data da quasi tutti come la vera favorita per la vittoria. Ha infatti già in passato partecipato con successo a X Factor, pubblicando anche un paio d’album che non sono passati inosservati. Anche per questo parte un gradino avanti alla rivale.

La Molino si è fatta strada invece a suon di grandi performance e momento di tensione, riuscendo piano piano a conquistare una bella fetta di pubblico. Riuscirà a superare la rivale al fotofinish?

Di seguito il video di Va tutto bene di Giulia:

I ballerini finalisti

Ma la sfida più emozionante quest’anno è forse quella tra i due ballerini, che hanno dato vita durante tutto il percorso del serale a una rivalità molto accesa, fatta di alcuni dei momenti più ‘trash’ e in un certo senso drammatici della storia di Amici.

Nicolai contro Javier, Javier contro Nicolai: uno di loro sarà il vincitore della categoria danza, e forse anche del talent in generale. I fan sono quasi equamente difficili. Chi riuscirà ad avere la meglio sul rivale?



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi