La cantante e modella inglese sarà ospite alla settantesima edizione del Festival della canzone italiana.

Tra gli ospiti di Sanremo 2020, ci sarà anche Dua Lipa. La cantante e modella britannica, infatti, parteciperà alla 70esima edizione della più importante kermesse musicale italiana, presentata da Amadeus.

L’artista prenderà parte allo show del Teatro Ariston nella quinta puntata, precisamente il 7 febbraio 2020. Non è l’unico appuntamento italiano per la performer, classe ’95: Dua Lipa, infatti, tornerà nel nostro paese anche per il concerto del 30 aprile 2020, al Mediolanum Forum di Assago di Milano.

Dua Lipa sul palco del Festival di Sanremo 2020

Dua Lipa sarà uno degli ospiti internazionali che saliranno sul palco dell’Ariston in occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus.

La cantante e modella inglese arriverà nel nostro paese per l’importante kermesse musicale, alla quale farà seguire anche un concerto, in programmazione per il 30 aprile 2020, al Mediolanum Forum di Assago a Milano.

Oltre a Dua Lipa, ci saranno anche altri importanti ospiti che arricchiscono il bacino di star che allieteranno il pubblico in platea. Tra questi, citiamo Lewis Capaldi, Mika, Tiziano Ferro, Massimo Ranieri, Salmo e – pare – anche Ultimo, ammesso che le trattative si concludano positivamente. Infine, un grande big della musica nostrana: Zucchero.

Di seguito, il video di Don’t Start Now:

Dua Lipa, l’esibizione allo show di Ellen DeGeneres

Dua Lipa si è esibita durante una puntata dello show The Ellen DeGeneres!, indossando un pigiama bianco setoso, composto da una canotta sexy e pantaloncini abbinati.

La giovane artista ha sfoggiato un corpo tonico nella sua energica esibizione del nuovo singolo Don’t Star Now! letteralmente, “immersa nel ghiaccio” con strati di splendide collane di diamanti e bracciali coordinati.

Per quanto riguarda il make-up, ha mostrato un ombretto luccicante e la mezza coda di cavallo, finendo il look con un comodo paio di scarpe da ginnastica bianche.



