Dua Lipa, attesissima in Sicilia per celebrare il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez (c’è anche lei nella lista degli invitati alle nozze), ha condiviso su Instagram Stories un video di Young Signorino confessando di esserne innamorata. “I actually love this so much” ha scritto condividendo un frame di Mmh Ha Ha Ha e lo swipe up con il relativo video.

Il mondo non sarà più lo stesso.

@DUALIPA sis are you okay?? Fedez told you to listen to this?? pic.twitter.com/FLpL6MWwiP — sara ☁️ (@hrvlight) 31 agosto 2018

Ma chi è Young Signorino?

All’anagrafe si chiama Paolo Caputo e nonostante abbia solo 19 anni è già finito in clinica psichiatrica ed è stato in coma. Almeno così dice (verità o personaggio?).

“Sono finito in coma perché ho preso troppi farmaci. L’ho fatto a posta per divertirmi e vedere se potevo cambiare personalità. E così infatti è stato. Ora mi sento la milf della trap. Sulla carta d’identità sono giovane, dentro invece ho quarant’anni. Sono saggio”. (RollingStone.it)