Sequestro record della Gdf di Napoli: 14 tonnellate di amfetamine, 84 mln di pasticche con logo ‘captagon’, prodotte in Siria dall’Isis per finanziare il terrorismo. Oltre 1 miliardo di euro il valore sul mercato. Si tratta del più grande sequestro di amfetamine a livello mondiale, effettuato in esecuzione di apposito decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli – DDA e maturato nell’ambito di una complessa attività d’indagine delegata al GICO nei confronti di un’organizzazione con proiezioni internazionali dedita all’importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

