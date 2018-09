Droga in casa, arrestato giocatore di rugby

(Fotogramma)

Droga in casa, oltre 10mila euro in contanti e strumenti per confezionare le dosi. I carabinieri della stazione di Torvaianica hanno arrestato ieri Sami Panico, di Pomezia, giocatore di serie A di rugby nella squadra ‘Zebre rugby’ della città di Parma. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno trovato nella sua abitazione e nel giardino della villa 1500 g di marijuana, 330 g di hashish, materiale idoneo al confezionamento ed al taglio delle singole dosi di sostanza stupefacente e 10.700 euro in contanti ritenuti frutto di attività illecita. In attesa del rito direttissimo il rugbista è stato condotto agli arresti domiciliari.