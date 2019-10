“La grande quantità di droga e la grande facilità all’uso delle violenze di piccoli gruppetti”. Per il Procuratore Generale di Roma, Giovanni Salvi, intervistato da Storiacce di Radio24, questi sono i due elementi chiave della “gravità della situazione” della capitale, resa evidente anche dall’omicidio di Luca Sacchi. “Questo non è un problema di piazze di spaccio, che esistono e sono controllate da organizzazioni di vario genere; il problema – specifica Salvi a Radio 24 – è la città che va verso le piazze di spaccio. E’ il centro che si va a rifornire. Questo è il punto estremamente grave: la quantità di sostanze stupefacenti, da cui poi deriva un enorme quantitativo di denaro e da questo derivano anche comportamenti, come quelli di questi giorni”.

Fonte