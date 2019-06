Quasi il 30% degli ingressi in carcere in Italia è determinato da reati legati alla droga, rispetto a una media che nel resto del mondo è pari al 20%: il Testo Unico, noto ancora come Jervolino-Vassalli, è la causa principale di ingresso nel sistema della giustizia italiana e nelle carceri. E’ quanto emerge dal X Libro Bianco sulle droghe promosso da Associazione Luca Coscioni, La Società della Ragione insieme a Forum Droghe, Antigone, Cgil, Cnca con l’adesione di A Buon Diritto, Arci, Comunità di San Benedetto al Porto, Funzione Pubblica Cgil, Gruppo Abele, Itardd, LegaCoopSociali, Lila. Il Libro bianco, intitolato “La Guerra dei Trent’anni”, che passa in rassegna 30 anni di leggi e politiche in materia di droga oltre a raccogliere dati relativi al 2018, è stato presentato oggi ala Camera on occasione ella giornata internazionale contro il narcotraffico.

