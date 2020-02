E’ in corso un’operazione dei carabinieri della compagnia di Monterotondo che stanno eseguendo un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per 24 persone, tra cui 5 donne, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia. Colpiti gli appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti, radicata nei comuni dell’hinterland nord-est di Roma. Le indagini, condotte dai carabinieri sotto la direzione della Dda di Roma, hanno consentito di accertare come l’illecita attività fosse così fiorente da portare nelle casse della banda circa 90.000 euro al mese.

