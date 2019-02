Gli sceneggiatori di Beautiful possono solo imparare perché da circa 12 ore negli Stati Uniti d’America non si parla d’altro: Khloe Kardashian ha lasciato il compagno Tristan Thompson dopo aver scoperto un tradimento. L’ennesimo, a quanto pare. Questa volta però Tristan non ha tradito Khloe con la prima scappata di casa rimorchiata in discoteca, bensì con Jordyn Woods, migliore amica di Kylie Jenner, sorellastra di Khloe.

Se non c’avete capito niente vi faccio un rapido recap: Khloe e Kylie sono sorellastre, Jordyn è la migliore amica di Kylie e recentemente ha consumato una notte di passione con Tristan, compagno di Khloe (nonché padre della bambina nata circa 10 mesi fa).



dopo aver scoperto questo intreccio amoroso ha deciso di cacciare di casa, così comeha deciso di chiudere tutti i rapporti con(che si era addirittura trasferita nella loro dimora per vivere più vicino possibile alla sua amichetta).

Perché vi parlo di questa telenovela? Perché è da stamattina che rido per questo meme:

Jordyn Woods Grabbing All The @kyliecosmetics She Can Before Security Removes Her From The Premises. pic.twitter.com/CaqvylyVPa

— Nathaniel Gill (@DamnImFierce) 20 febbraio 2019