Drake ha iniziato a seguire Sfera Ebbasta su Instagram, nei giorni in cui il trapper è a Los Angeles. Che ci sia una collaborazione in vista?

Sfera Ebbasta è volato a Los Angeles per collaborare con Drake? Forse, anche se al momento non arrivano dall’America notizie in tal senso. Sappiamo che il trapper di Cinisello Balsamo è in America in questi giorni, per lavorare con Diplo. Ma un indizio farebbe credere che nel progetto in arrivo possa esserci anche lo zampino di Drake…

Tra l’altro per Sfera questa non sarebbe la prima collaborazione internazionale. Già in passato l’artista ha infatti lavorato con Quavo, un nome che nella scena trap mondiale ha un certo peso.

Possibile collaborazione tra Sfera Ebbasta e Drake: l’indizio social

A far scatenare il tran tran sui social, specialmente tra i fan di Sfera Ebbasta, sarebbe un indizio piuttosto chiaro: Drake ha iniziato a seguire su Instagram il trapper milanese. E non è cosa da poco, contando che l’artista canadese, a fronte di oltre 59 milione di follower, segue solo circa 1850 profili.

Ad ogni modo, sappiamo che Sfera sta lavorando in questi giorni con Diplo, uno dei producer più importanti al mondo, che ha già avuto a che fare in passato anche con Drake. Quindi la notizia di un accostamento tra il cantante più seguito di tutto il pianeta e il trapper di Mademoiselle in Italia non sarebbe nemmeno troppo azzardato.

Le collaborazioni internazionali di Sfera

In attesa di scoprire se davvero lavorerà con Drake, Sfera ha comunque già collezionato nel suo portfolio tante collaborazioni internazionali di grandissimo rilievo.

L’artista ha infatti lavorato già con Rvssian, noto producer e trapper giamaicano, ma anche con Tinie Tempah, uno dei più importanti rapper britannici, Rich the Kid e Quavo, famoso trapper dei Migos. Insomma, la vocazione esterofila di Sfera non è nuova. Vedremo in cosa si concretizzerà questa volta.

Di seguito Cupido di Sfera con Quavo:

