Drake e Bella Harris sono fidanzati? Sembrerebbe proprio di sì, e a quanto pare la modella è già innamoratissima del cantante!

Da qualche tempo il gossip si era diffuso, ma ora da semplice pettegolezzo sembra essere diventato una certezza: Drake è fidanzato (di nuovo), e la nuova compagna si chiama Bella Harris, modella di diciotto anni e figlia di Jimmy Jam, nonché figlioccia di Janet Jackson. I due hanno cominciato a pubblicare anche foto insieme sui loro profili Instagram, e l’amore sembra essere definitivamente sbocciato!

Bella Harris e Drake fidanzati

Una nuova coppia nel mondo dello spettacolo, che oramai sembra essere uscita allo scoperto. Bella Harris non è la prima Bella che viene accostata al rapper; tempo fa, infatti, si era parlato di una relazione fra Drake e Bella Hadid, ma la top model aveva repentinamente smentito tutte le voci che riguardavano il presunto flirt.

Questa volta, invece, pare che di smentite non ce ne saranno, anzi. Bella Harris, già conosciuta nel mondo dello spettacolo poiché figlioccia della sorella di Michael Jackson, Janet, sembrerebbe proprio essere la nuova fiamma di Drake. La modella diciottenne starebbe seguendo il rapper nel suo tour con i Migos, e secondo alcuni tabloid e fonti vicine all’entourage dell’artista, sarebbe stata avvistata più volte nei camerini e nel backstage delle varie tappe.

E ora Bella ha condiviso anche una foto sui social insieme a Drake, completa di cuore blu e didascalia: «Non c’è nessun altro posto al mondo dove vorrei essere». Una frase che diciamo lascia poco spazio all’interpretazione. Ecco la foto.

Un nuovo amore per Drake

Uscito da poco con il suo nuovo album Scorpion, la vita sentimentale di Drake è sempre stata molto discussa. Basti pensare che in una canzone il disco il cantante avrebbe addirittura rivelato, in alcuni versi del testo, di aver avuto una figlia con una ex pornostar francesce, che risponderebbe al nome di Sophie Brussuax.

Ma ora, con al fianco la sua Bella, Drake può ricominciare. I due si conoscono dal 2016, e ora sembra che il loro rapporto sia destinato a diventare qualcosa di più.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Drake/