Roberto, detto Bob, è appena uscito da un periodo complicato, pieno di preoccupazioni, un mese a casa, una forte, spossatezza e una diagnosi che tardava ad arrivare. Da due giorni si sente molto meglio e la sua dottoressa gli ha comunicato che finalmente era stato individuato l’agente patogeno: Mycoplasma Pneumoniae. Le IgG molto alte e le IgM appena alte avevano consentito, esclusi altri patogeni, di fornire una risposta alla sua malattia, che per fortuna è solo uno sgradevole ricordo. Però i guai continuano, finiti i problemi respiratori, sono iniziati dei fastidiosi crampi, alle gambe e all’addome.

Pensava di risolvere con dei sali minerali, invece niente. Per questo Bob ritorna dalla dottoressa che preoccupata prescrive una serie di indagini: CPK, AST, ALT, Gamma GT ed elettroliti sierici. Oltre a questo chiede se ha assunto farmaci o integratori. «Nulla di che, solo un blando lassativo visto che erano 4 giorni che non andavo in bagno». Non assume statine, né sostanze naturali che le contengano. Dopo due giorni arrivano i risultati, CPK oltre 2000, transaminasi normali, gamma gt lievemente alterata, ipopotassiemia non grave.

La dottoressa le legge e dice: «Mio caro Roberto, purtroppo non finisce qui, l’ipopotassiemia lieve la possiamo spiegare con il lassativo che hai assunto, ma queste CPK così alte no». Servono altre analisi e un’ecografia perché ho un forte sospetto di un altro problema.

Quali analisi prescrive la dottoressa? Quale ecografia?Cosa avrà Bob?

*Medico di medicina generale, vice presidente Fimmg

LE VOSTRE RISPOSTE

Verrà prescritta a Bob una ecografia della tiroide, che porrà in evidenza una tiroidite, la quale ha provocato l’aumento delle CPK

Gian Giacomo Pisotti

Ipotiroidismo

Giulia Barranco

Ecocardiografia

Miocardite da micoplasmi

Rabdomiolisi da Polmonite da Mycoplasma Pneumoniae

Daniela Volante