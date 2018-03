Dr. Dre prima di essere co-fondatore di Beats è sopratutto un grandissimo produttore e artista di fama internazionale (noto per aver lanciato anche grandi talenti come Eminem). Poteva forse mancare al grande concerto di Anderson .Paak promosso da Apple Music? Assolutamente no!

Ricordiamo che il produttore discografico è anche dirigente proprio di Apple Music, che ha sponsorizzato il concerto di ieri sera alla Brixton’s O2 Academy di Londra. Dr. Dre è salito sul palco sopratutto per presentare il grande amico .Paak, per il quale prevede una grande carriera e che reputa “un uomo destinato ad essere una star”.

Durante la sua esibizione Dr. Dre ha cantato due dei suoi più celebri brani, ovvero “Still D.R.E” and “The Next Episode” per ripagare la folta platea degli oltre due 3 anni di assenza dai palchi londinesi. Il canale YouTube di Beats 1 Radio ha pubblicato un piccolo scorcio della sua esibizione (purtroppo estremamente censurata a causa dei contenuti).

Il concerto, totalmente gratuito per i presenti, ha tenuto banco per circa due ore con una tracklist di ben 14 brani ed è stato interamente filmato dalla crew di Apple Music, fatto che alimenta ovviamente la speranza di averlo disponibile successivamente in streaming mediante la piattaforma Apple.