Su il sipario su Battiti Live, la kermesse musicale che dal 2 agosto sarà in diretta TV. Scopriamo tutti gli ospiti della prima serata.

Finalmente ci siamo, Battiti Live 2018 è pronto ad approdare in TV con la prima serata di uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Ospiti incredibili, artisti di fama mondiale, per una serata che non farà fatica a tenerci incollati allo schermo.

Appuntamento giovedì 2 agosto alle 21.15 su Italia 1. Ma intanto scopriamo le anticipazioni su chi si esibirà sul palco della prima serata!

Battiti Live: gli ospiti della rassegna

Una line-up che farebbe invidia a qualsiasi rassegna musicale. A Ostuni, sul palco della prima serata condotta da Elisabetta Gregoracci e Alan Palmieri, saliranno infatti alcuni degli artisti protagonisti assoluti di questa estate italiana.

Si comincia da Fabrizio Moro e Ermal Meta, vincitori di Sanremo 2018, per poi passare da Ultimo, Emma Marrona, Irama, Betta Lemme e tanti terzetti tutti da gustare: uno composto da Elodie, Guè Pequeno e Michele Bravi e l’altro da Takagi & Ketra con Giusy Ferreri.

Oltre a loro, a scaldare il pubblico di Ostuni (e quello da casa) ci sarà il grande dj torinese Gabry Ponte, che sarà presente durante tutte le tappe di Battiti Live, con il compito di far ballare a ritmo di grandi successi le più belle piazze della Puglia e della Basilicata.

Insomma, a noi non viene in mente neanche un buon motivo per perderci una serata del genere. E a voi? Allora segnatevelo: ore 21.15, su Italia 1!

Battiti Live: il programma del festival

Le tappe della rassegna sono cinque, e si comincia con Ostuni per poi spostarsi il 9 agosto a Lecce, poi il 16 agosto ad Andria, il 23 agosto a Melfi e infine il 30 agosto a Bari.

Oltre ai conduttori, in mezzo al pubblico ci sarà la giovane star del web Mariasole Pollo, che raccoglierà le impressioni delle varie piazze. Per chi invece seguirà l’evento da casa, sarà possibile commentarlo sui social con l’hashtag ufficiale #BattitiLive.

Siete pronti? La musica sta arrivando!

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/emma.marrone/