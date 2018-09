Dove vedere la Champions

(Afp)

Bentornata Champions League. Dopo la vittoria del Real Madrid nella scorsa stagione, martedì 18 settembre ricomincia finalmente la competizione europea, che quest’anno vede quattro club italiani in corsa. In campo scenderanno infatti la Juventus di Allegri, il Napoli di Ancelotti, la Roma di Di Francesco e l’Inter guidata da mister Spalletti. Due gli orari delle partite, 18.55 e 21.00, previste il martedì e il mercoledì.

Ma come vederla in tv e streaming? La nuova stagione di Champions sarà trasmessa sia da Sky sia dalla Rai, che manderà in onda in chiaro una partita a settimana. Sky torna ad essere anche la tv delle coppe europee: in diretta trasmetterà tutta la Champions (138 incontri, compresa la Supercoppa Europea).

La Rai, grazie all’accordo siglato con Sky Italia, ha i diritti in esclusiva in chiaro per la trasmissione in prima serata della miglior partita con una squadra italiana del turno del mercoledì. Si tratta del ritorno della massima competizione europea per squadre di club in Rai dopo 6 anni: l’ultima partita trasmessa fu la finale 2012 tra Chelsea e Bayern Monaco. Per quanto riguarda lo streaming, le partite saranno visibili su Sky Go.