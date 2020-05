I top campionati europei

Nessuno come il Cagliari, nei maggiori campionati europei, è “allergico” allo 0-0. Lo dice il Cies, l’Osservatorio Calcistico, che ha studiato quante volte, negli ultimi 5 anni (da gennaio 2015 a dicembre 2019), le squadre hanno chiuso le partite a porte inviolate. Per i sardi 6 volte su 195, appena il 3,1%.

Guardando soltanto il nostro campionato, il più alto numero di 0-0 negli ultimi cinque anni lo ha fatto registrare il Bologna, che ha terminato con questo risultato il 10,8% di partite disputate. Segue il Parma con il 10,7% e poi la Spal con il 9,4%. A pari punti percentuale, 8,9%, Milan, Genoa e Fiorentina. Roma (5,2%), Lazio (4,2), Juventus (3,7) e appunto Cagliari (3,1) sono le squadre che hanno terminato meno partite a reti inviolate. Restringendo il campo ai cinque grandi campionati europei, il primato di pari senza gol spetta ai francesi dell’Angers (22 su 191, 12%). Ultimo nella Ligue 1 è il PSG che ha terminato a reti bianche il 4,2% delle partite giocate. Nella Liga è il Villareal a far registrare più 0-0 negli ultimi 5 anni con una media del 12%, chiude la corazzata offensiva del Barcellona con il 3,1%. Il Tottenham è il “fanalino di coda” della Premier con il 3,7% di partite giocate terminate senza segnare o subire reti. Guida il Brighton & Hove che in 5 anni ha terminato oltre il 10% dei match a reti bianche. In Germania vedere uno 0-0 del Bayern Monaco ha una percentuale del 3,5%, mentre guida la classifica l’Augsburg con il 10%.

Domina l’Africa, mai 0-0 per il Warrenpoint Town

Nella classifica generale ben 23 campionati africani figurano nelle prime 30 posizioni per percentuale di 0-0: comanda il Gambia (23,5% sulle gare totali) davanti al Camerun (19,1%). In Europa primeggia il Montenegro (13%) mentre in fondo alla classifica c’è l’Irlanda del Nord (3,4%). A livello di club il primato spetta al Gambia Ports Authority (29,8%). Ci sono infine squadre che non hanno terminato nessuna partita con uno 0-0 negli ultimi 5 anni. Si tratta del Warrenpoint Town, squadra nordirlandese, che ha subito o segnato almeno un gol nelle ultime 167 partite giocate.