Il lockdown è finito anche per loro. L’anno scolastico si è finalmente concluso. Ora i bambini possono godersi le vacanze. E Jacopo, come i suoi compagni, è impaziente di recuperare tutto il tempo “perso”. Con l’energia dei suoi 9 anni, si tuffa in piscina e riprende i suoi allenamenti: il suo sogno è diventare un campione olimpico di nuoto. Non sembra che sia stato fermo ben tre mesi! Ma ecco, già dopo qualche ora, nel primo pomeriggio, inizia a lamentarsi per un forte dolore alla pancia. Appare pallido in volto, mentre si piega in due dal dolore, nel tentativo di trovare sollievo. Il dolore è forte, anzi fortissimo.

La mamma, preoccupata, suona il campanello del pediatra: per fortuna il suo studio è proprio al piano di sotto. “Potrebbe essere stato il freddo della piscina, insieme allo sforzo intenso. Riposo, una bevanda calda e vediamo se tra un paio d’ore Jacopo sta meglio”. Ma così non è. Il dolore è sempre forte, nonostante la mamma gli abbia somministrato anche del paracetamolo. “Poco fa ha pure vomitato le lasagne che ha mangiato a pranzo. Tornato dalla piscina aveva tanta fame e ha “divorato” il mio e il suo piatto! Ora invece sta buttato sul letto, con le lacrime agli occhi, non vuole neanche bere un sorso d’acqua.

La nausea è fortissima e anche il mal di pancia, riferisce la mamma. Poi, con un filo di voce, aggiunge “Ho letto su internet che il coronavirus può dare anche solo problemi alla pancia nei bambini. Dottore mi devo preoccupare? Si sarà contagiato in piscina questa mattina?”. Il pediatra non crede all’ipotesi Covid, ma consiglia alla mamma di portare Jacopo in ospedale per fare gli esami. All’arrivo in pronto soccorso, a Jacopo viene rilevata la temperatura corporea: solo una lieve alterazione 37,2°C. Poi, nell’attesa di eseguire l’ecografia addome, viene sottoposto agli esami ematici. Ecco i primi risultati: i globuli bianchi sono elevati, oltre 20.000 per microlitro di sangue.

La settimana scorsa il quesito proposto dal dottor Ernesto Di Cianni era: “Che cosa avrà il bimbo della mamma guarita da Covid”?

La risposta: il piccolo è affetto da stenosi ipertrofica del piloro, congenita. Una situazione che non consente allo stomaco di svuotare il suo contenuto in duodeno. La patologia è più frequente negli ebrei e nei caucasici e sembra favorita dall’uso di antibiotici macrolidi e dall’allattamento artificiale. Alla palpazione dell’addome, si dovrebbe riscontrare, in corrispondenza del piloro, un indurimento simile a una piccola oliva.

Nessun lettore ha indovinato la risposta.