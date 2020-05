I campioni del 1982 lanciano l’offensiva contro l’Associazione italiana calciatori. Dopo Tardelli, peraltro candidato alla carica di presidente dell’Aic, s’è aggiunto al coro di critiche e aperta sfiducia verso il sindacato anche Beppe Dossena. “L’Aic non ha tutelato i giovani calciatori di Serie C o D”. L’attacco è diretto, senza giri di parole, e sembra nascondere la volontà di lanciare una sorta di Opa sull’Associazione. “Nel momento in cui ti devi appropriare del ruolo di sindacato, vieni delegittimato dalle tue azioni se dici ‘andate voi a trattare i vostri stipendi con i club’. Ma è possibile mettere in imbarazzo giovani di Serie C o D per andare a parlare con le società? Tutti hanno davvero la forza di negoziare i propri stipendi con i presidenti? Ci sono ragazzi giovani, calciatori che vorrebbero rimanere o in scadenza… con quale stato d’animo vanno a dialogare?”.

Un’uscita che nascondere un evidente endorsment per l’ex compagno di nazionale: “L’Assocalciatori non si è posta per difendersi da emergenze come questa: se spendi tutto quello che incassi per gestire tutta la macchina burocratica, non stai facendo il tuo mestiere. Riteniamo eccessive le spese per le trasferte o le sessanta persone impiegate. Tardelli indica la strada: c’è un fondo destinato alle emergenze, sarebbe stato un gesto di distensione anche verso presidenti e leghe. Se l’Aic si pone positivamente con i club, può trattare sui mesi da pagare da parte dei presidenti, e la differenza l’avrebbe messa proprio l’Aic. Lo statuto parla chiaro: un intervento darebbe modo anche alle controparti di non prendere posizioni nette. I calciatori sono pronti a fare un sacrificio, ma non si possono chiedere solo sacrifici agli altri. Nel 2018 il fondo aveva 8 milioni e 300 mila euro, intanto potremmo pagare una mensilità. Con il milione proposto si fa poco”.







