– Paolo Andolina, 29 anni, foreign fighter di Pachino, è stato arrestato nel paese del Siracusano perchè trovato in possesso di tredici dosi di eroina confezionate e di nove flaconi di metadone. Poche ore dopo, però, il giovane è tornato in libertà: il pm non ha chiesto al gip la convalida dell’arresto, ritenendo che il possesso della droga non costituisca reato.

Il giovane, nome di battaglia Azadi, dopo essersi trasferito a Torino dieci anni fa, lavorando come cuoco, avrebbe maturato la decisione di diventare un combattente. E’ andato in Kurdistan per la prima volta nel 2014, poi tra il 2016 e il 2018 è stato due volte a combattere nel Nord della Siria, nel Rojava.

Aveva fatto rientro a Pachino, ma è incappato in un posto di controllo dei carabinieri che lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Ma l’accusa è caduta e gli arresti domiciliari sono durati solo poche ore.