“Ho scritto sulla carabina “#andràtuttobene, vinceremo insieme. Solo insieme ce la faremo, non ho dubbi” twitta l’azzurra Dorothea Wierer all’indomani della vittoria “per tutta l’Italia” della seconda coppa del mondo consecutiva del biathlon. E’ piaciuta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la dedica di Doro, così come quella delle altre regine del freddo, di Federica Brignone che ha portato in Italia la prima coppa del mondo di sci femminile della storia e di Michela Moioli, anche lei vincitrice della coppa del mondo dello snowboard, la terza in carriera. Tre signore che hanno scalato montagne per rendere orgoglioso il paese in questo momento complicato.

Per loro tre, e per lo sport intero, le congratulazioni arrivate dal Quirinale con una telefonata questa mattina al presidente del Coni, Giovanni Malagò. “La prego di rivolgere i miei più vivi complimenti a Federica Brignone, Michela Moioli e Dorothea Wierer per le brillanti conquiste delle Coppe del Mondo degli ultimi giorni, unitamente ai tecnici, alle società e alla Federazione. Ho molto apprezzato la loro partecipazione emotiva con le affettuose dediche che hanno voluto inviare all’Italia e alla gente che sta soffrendo. Presto vorrò avere il piacere di poterle incontrare al Quirinale, ovviamente non appena la situazione generale lo consentirà”.

Non è stato facile per Doro, Fede e Micky concludere le loro stagioni nel caos dei calendari e delle cancellazioni delle gare, nell’incertezza e nella paura cui il Coronavirus ha contagiato anche lo sport. Ed è entrato in casa Moioli: il nonno della 24enne di Bergamo, campionessa olimpica e mondiale, amica di Sofia Goggia, è ricoverato in ospedale perché infettato dal Covid-19. Lo aveva annunciato lei stessa proprio alla vigilia della sua ultima gara in Svizzera, allegando un appello: “Questo virus ci sta separando e ci sta discriminando. Quello che possiamo fare lo sappiamo già. Quello che consiglio di fare è di restare uniti, distanti ma uniti. Ne usciremo, con cicatrici profonde, ma ne usciremo. Forza Nonni e forza Italia!”. Poi, una volta in pista a Veysonnaz dove avrebbe potuto fare anche solo una passeggiata per vincere la coppa generale, è scesa sulla sua tavola volando al grido “Forza Italia” prima della batteria finale. “E’ un trionfo dedicato all’Italia, un bel momento da regalare al mio Paese che sta vivendo un momento di difficoltà, spero di avere portato un pizzico di serenità. Invito i miei connazionali a tenere duro, stavolta non mi commuovo perché noi siamo più forti. E’ un momento difficile ma che stiamo affrontando a testa alta”.

Stesso pensiero che aveva avuto nei giorni scorsi Brignone, 29 anni, prima italiana a vincere la coppa generale dello sci alpino (“Cari italiani, io ce l’ho fatta in pista a superare le mie rivali, noi tutti insieme ce la faremo nella nostra vita di cittadini a battere un avversario temibilissimo, il coronavirus”) e che ieri ha ripetuto l’altoatesina Wierer, 29 anni, dopo la conclusione della stagione a Kontiolathi, in Finlandia: “Ho vinto per l’Italia, sono veramente felice di avere messo a segno questa impresa. E’ stato difficile a livello mentale rimanere concentrati qui in Finlandia e sentire tutto che succede in Italia, il nostro sport era l’unico che doveva ancora gareggiare e per questo sono arrabbiata e delusa. Spero che la situazione che si è venuta a creare in Italia e nel mondo finisca presto. Noi italiani facciamo sempre vedere di quale pasta siamo fatti nei momenti difficili e di questo non ho dubbi”. Danno calore, le tre signore del freddo.