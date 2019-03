DORMIRE poco fa male alla salute. È chiaro a tutti, ma spesso non si può fare altrimenti: il lavoro, la famiglia, qualche impegno mondano qua e là, e in molti si trovano a dover sacrificare preziose ore di sonno per far quadrare i conti. Si fa quel che si può, insomma, aspettando magari il fine settimana per concedersi qualche meritata ora di riposo in più. Il problema è che non sembra sufficiente a contrastare gli effetti di questo “jet lag sociale”, almeno quando parliamo della linea. Tra le altre cose, infatti, dormire poco aumenta il rischio di prendere qualche chilo di troppo, e un nuovo studio pubblicato su Current Biology dimostra che le ore di sonno recuperate nel weekend non aiutano in alcun modo a cambiare le cose.

Gli specialisti d’altronde lo dicono da tempo: i ritmi della vita moderna stanno trasformando la mancanza cronica di sonno in un problema di salute. Perché il riposo notturno non può essere visto come un lusso, ma andrebbe piuttosto considerato un ingrediente chiave per uno stile di vita salutare. Dormire troppo poco aumenta il rischio di soffrire di patologie cardiovascolari, malattie psichiatriche e disturbi psicologici, problemi metabolici. E più in generale, sembra collegato a un aumento del rischio di morte prematura. Alcuni di questi pericoli si possono minimizzare recuperando qualche ora di sonno durante il weekend, ma per quanto riguarda il metabolismo, e quindi anche i problemi di linea, fino ad oggi non esistevano indicazioni precise.

La nuova ricerca, realizzata nei laboratori di medicina del sonno della University of Colorado di Boulder, ha studiato proprio gli effetti metabolici della mancanza di sonno, con l’aiuto di 36 giovani americani in salute. I partecipanti sono stati divisi in 3 gruppi: uno a cui è stato chiesto di dormire nove ore per notte, uno che ha dovuto limitarsi a 5 ore per notte, e un terzo in cui le ore di sonno massime erano 5 per i giorni lavorativi, e quante volevano nei feriali. Dopo 10 giorni di questa routine, i ricercatori hanno quindi valutato in che modo le nuove abitudini del sonno avessero influito sulle abitudini e il metabolismo dei partecipanti.

Nei due gruppi di partecipanti a cui era stato chiesto di dormire 5 ore per notte i ricercatori hanno notato una maggiore propensione per il consumo di snack durante la notte, associato prevedibilmente a un aumento di peso. Nei weekend, i partecipanti che hanno potuto recuperare qualche ora di sonno hanno effettivamente consumato meno spuntini, ma arrivati al lunedì, con la ripresa delle cinque ore di sonno per notte, sono subito tornati a mangiare di più, ricominciando ovviamente a prendere peso.

In entrambi i gruppi i ricercatori hanno individuato inoltre la comparsa di un qualche grado di insulino-resistenza. Un sintomo collegato con lo sviluppo di obesità, sindrome metabolica e diabete di tipo 2. E in questo caso, la situazione sembra addirittura peggiore per chi recupera le ore di sonno durante il fine settimana. “Dai nostri risultati è emerso che la sensibilità all’insulina nei muscoli e nel fegato era addirittura peggiore tra i partecipanti che hanno avuto la possibilità di dormire più a lungo nei weekend”, racconta Christopher Depner, ricercatore della University of Colorado che ha coordinato lo studio. “Si tratta di un risultato imprevisto, che non fa che confermare che quando parliamo di salute metabolica e perdita di peso, recuperare le ore di sonno nel weekend non è assolutamente una strategia vincente”.

Insomma, sembra che non esistano alternative, l’unico modo per evitare problemi di linea e prevenire lo sviluppo di disturbi metabolici sembra dare retta ai consigli degli specialisti: 7 ore di sonno a notte, tutti i giorni della settimana. E se capita di fare uno strappo alla regola? Depner e colleghi sono al lavoro per capire se, almeno in questi casi, recuperare qualche ora nei fine settimana possa risultare utile. In attesa di nuovi risultati, comunque, meglio fare le ore piccole il meno possibile.