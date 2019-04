Si intitola ”Appunti di un lungo viaggio”, il nuovo doppio disco di Gino Paoli in uscita il prossimo 19 aprile con il quale il cantautore celebra i 60 anni di carriera. Il primo cd intitolato ”Canzoni interrotte” raccoglie nuovi brani inediti con gli arrangiamenti di Danilo Rea e il contributo della Roma Jazz String Orchestra diretta da Marcello Sirignano, mentre nel secondo, ”I Ricordi”, sono riuniti i suoi più celebri successi rivisitati insieme a tre grandi jazzisti come Rita Marcotulli (pianoforte), Alfredo Golino (batteria) e Ares Tavolazzi (contrabbasso), e accompagnati sempre dalla Roma Jazz String Orchestra. Un lavoro per ”buttare via tutte le convenzioni” e ”arrivare all’essenziale” della canzone, perché, come spiega Paoli, ”quando si sente che è il momento, si deve andare avanti a cercare, e io non sono mai stanco di cercare”. ”Ormai tutti i limiti sono stati trasgrediti, non dai poeti, dagli scienziati o dagli artisti, ma dagli idioti. A questo punto l’artista, che per sua natura è un trasgressore, cosa può fare? Non gli resta che un solo un limite: sé stesso, il suo lavoro. Allora può buttare via tutte le convenzioni per cambiare la forma canzone, per arrivare all’essenziale, senza ripetizioni, senza iterazioni, senza trucchi di nessun genere”, commenta Paoli.

