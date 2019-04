GLI ESITI di un incidente, una diagnosi medica preoccupante, un lutto in casa, un abbandono inatteso. Anche se si cerca di superare queste situazioni, l’organismo è messo a dura prova. Magari senza dare segni esteriori, i “controlli” dell’apparato circolatorio possono farsi meno efficaci. Così si “sconta” la debolezza emotiva scaricando anche su cuore e arterie il malessere legato all’evento improvviso. A farlo ipotizzare, numeri alla mano, è una ricerca condotta da Huan Song, dell’Università di Reykjavik, insieme all’Istituto Karolinska di Stoccolma. I dati che emergono dallo studio, pur non rilevando i possibili meccanismi che correlano stress acuto e patologie cardiovascolari, riportano risultati davvero preoccupanti. Stando allo studio, pubblicato su British Medical Journal, le reazioni severe di stress in seguito a traumi o eventi che “segnano” l’esistenza appaiono correlate ad un più elevato rischio di varie patologie cardiovascolari, in particolare nel primo anno dopo l’episodio scatenante.

Il rischio sarebbe aumentato del 64 per cento per chi si trova in questa situazione, rispetto a fratelli o sorelle che invece non l’hanno vissuta. In particolare il rischio di episodi acuti gravi, come un infarto o un arresto cardiaco, sarebbe particolarmente elevato nei primi sei mesi dall’evento scatenante, mentre per tutto il primo anno rimarrebbe più alto rispetto alla media della popolazione di confronto il rischio di eventi cardiovascolari in generale, con un significativo incremento dei pericoli di andare incontro a scompenso cardiaco. C’è un’ulteriore curiosità da sottolineare: questi eventi scatenanti sarebbero particolarmente problematici per la popolazione sotto I 50 anni, con un “anticipo” rispetto all’età media di insorgenza per l’infarto. Infine, pare che gli effetti sui sistemi che coordinano la coagulazione del sangue si mantengano più a lungo, permanendo anche dopo l’anno di osservazione.



Una ricerca di grandi numeri

Lo studio ha confrontato una popolazione “esposta” a stress con un’altra popolazione del tutto simile per caratteristiche genetiche, che invece non aveva avuto eventi scatenanti in questo senso. Sono così stati valutati I dati relativi a 136,637 persone che avevano subito uno stress clinicamente diagnosticato tra il 1987 e il 2013, confrontandoli con 171,314 soggetti, fratelli e sorelle della popolazione in studio, che non avevano avuto condizioni legate allo stress. L’indagine, vale la pena di ricordarlo, è esclusivamente osservazionale e non consente di ipotizzare meccanismi che correlino stress e patologie cardiovascolari. Vale però la pena di sottolineare che si tratta di un primo studio sull’impatto di questa situazione nella popolazione generale: fino ad oggi i principali dati sullo stress sono stati raccolti in popolazione di militari o altri soggetti con disordini da stress post-traumatico, che hanno portato a limitate osservazioni sul sistema cardiovascolare. In ogni caso gli autori dello studio puntano il dito sull’importanza da attribuire ad un evento stressante nei processi che possono aumentare il rischio cardiovascolare e segnalano la necessità di considerare anche questo parametro quando ci si trova di fronte ad una persona che ha subito un forte trauma o un lutto.

Il fattore di rischio

“Lo stress acuto potrebbe rappresentare un fattore di rischio per l’instabilità della placca all’interno delle arterie coronariche – spiega Paolo Bellotti, Consigliere nazionale della Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare (Siprec). La stabilità della placca aterosclerotica spiega perché ci sono persone che non hanno disturbi pur con lesioni significative, ma se le placca si instabilizza possono cominciare i problemi. Perché questo accada non è ancora chiarito e ci sono sicuramente diversi fattori che entrano in gioco: lo stress potrebbe essere uno di questi. Occorre considerare che l’infiammazione è un meccanismo chiave in questo processo e quindi un fattore che agisce anche sul sistema immunitario come appunto lo stress potrebbe influenzare il comportamento delle lesioni eventualmente presenti nei vasi. Non va poi dimenticato che lo stress porta a modificare le abitudini, in fase acuta non certo in meglio: ad esempio che fuma tende a fumare di più e magari non si cura più l’alimentazione, con potenziali riflessi sul rischio cardiovascolare”.