Chi dorme male vive male

ORARI impossibili, colleghi poco collaborativi, consegne in scadenza: il posto di lavoro può trasformarsi facilmente in un inferno e diventare fonte di ansia, stress e nervosismo. Che possono essere molto pericolosi per la salute, più di quanto si immagini: stando a uno studio appena pubblicato sullo European Journal of Preventive Cardiology, rivista ufficiale della, i soggetti ipertesi che non riescono a “compensare” lo stress lavorativo con le giuste ore di sonno sono infatti soggetti a un rischio di mortalità per malattie cardiovascolari più di due volte superiore rispetto a quello di chi non è stressato e gode di un sonno di buona qualità.

Che lo stress e la mancanza di sonno non siano un toccasana per la salute è cosa nota da tempo alla comunità scientifica. Secondo gli ultimi studi, circa un terzo dei lavoratori soffre di ipertensione, e diverse ricerche, in passato, hanno mostrato che i fattori psicosociali, tra cui per l’appunto lo stress sul posto di lavoro, fanno più male a persone con problemi cardiovascolari preesistenti che a soggetti sani. Lo studio appena pubblicato, tuttavia, è il primo a esaminare l’effetto combinato di stress e insonnia su persone ipertese. “Il sonno”, ha commentato Karl-Heinz Ladwig, esperto del German Research Centre for Environmental Health, “è fondamentale per ‘resettare’ il cervello e ‘ricaricare’ il corpo. Se si è stressati sul posto di lavoro, un sonno di buona qualità aiuta a smaltire lo stress: sfortunatamente, insonnia e stress vanno spesso a braccetto, e abbiamo scoperto che il loro effetto negativo diventa ancora peggiore in soggetti ipertesi”.

Lo studio

Per indagare il fenomeno, gli autori hanno monitorato per quasi 18 anni lo stato di salute di circa 2mila lavoratori ipertesi di età compresa tra 25 e 65 anni, correlandolo per l’appunto a stress sul posto di lavoro e qualità del sonno. Nel contesto dello studio, i ricercatori per “stress” intendono la sensazione che si sperimenta quando sul posto di lavoro sono richieste alte prestazioni ma con scarso potere decisionale: “Se il datore di lavoro ha richieste esigenti, ma al contempo lascia abbastanza liberi i propri dipendenti”, spiega Ladwig, “ossia, in altre parole, se si ha ampio potere decisionale, l’effetto sulla salute può essere addirittura positivo. Ma essere intrappolati in una situazione di pressione che non si ha il potere di cambiare può essere fonte di grande stress”. Una bassa qualità del sonno, invece, è definita come la difficoltà ad addormentarsi e/o a rimanere addormentato a lungo: “La durata del sonno”, commenta ancora l’esperto, “è il problema più comune nelle persone che soffrono di stress sul posto di lavoro. Si svegliano alle quattro del mattino per andare in bagno e tornano a letto a rimuginare su come affrontare la giornata lavorativa che li aspetta”. Analizzando i dati, i ricercatori hanno osservato che i soggetti che riportavano un alto grado di stress sul posto di lavoro e una scarsa qualità del sonno avevano un rischio assoluto pari a 7,13 per 1000 anni/persona (significa che seguendo mille persone per un anno, 7,13 di loro moriranno per problemi cardiovascolari), rispetto a un rischio di 3,05 per 1000 anni/persona in soggetti senza stress e con buona qualità del sonno. Gli scienziati hanno anche misurato i rischi assoluti dovuti al solo stress o alla sola insonnia, che si attestano, rispettivamente, a 4,99 e 5,95 per 1000 anni/persona.

È tempo di correre ai ripari

La scoperta, dicono gli autori, dovrebbe indurre i medici a tenere la guardia ancora più alta, monitorando il livello di stress e la qualità del sonno dei pazienti ipertesi: “Non solo ognuna di queste condizioni”, dice Ladwig, “è un fattore di rischio a sé stante: i due fattori si amplificano l’uno con l’altro e aumentano significativamente il rischio associato. Sarebbe opportuno, quindi, incentivare i pazienti ipertesi a prendere le dovute contromisure, tra cui aumentare il livello di attività fisica, adottare un’alimentazione più sana, assumere (se è il caso) farmaci per abbassare la pressione sanguigna e praticare metodi di rilassamento per ridurre i livelli di stress”.